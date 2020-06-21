«Ни денег, ни драгоценностей», солист Uma2rman показал свой трехэтажный дом после ограбления

Воры проникли в дом Владимира Кристовского, когда вся семья отправилась на отдых.

Дом Владимира Кристовского, солиста группы Uma2rman, в поселке «Эдем» обворовали, пока семья отдыхала на даче. Преступники залезли через окно, взломав на нем щеколду. Сигнализации и охраны в трехэтажном особняке музыканта не было.

Судя по кадрам, которые певец выложил в Сеть, воры собирались хорошенько поживиться в его сейфе. Но не удалось – ничего особо ценного, кроме винтовок, в нем не было. Оружием преступники побрезговали, удовлетворившись лишь несколькими украшениями супруги Кристовского. По словам любимца российской публики, драгоценностей было немного, поскольку его благоверная Ольга – не большая любительница ювелирки.

Любопытно, что Владимир предчувствовал этот инцидент и на сейфе специально для незваных гостей оставил послание следующего содержания: «Дорогие воры, в этом сейфе нет ни денег, ни драгоценностей! Не тратьте зря время»! Однако они не поверили и все-таки взломали металлическое хранилище.

Сильно наследить преступникам не удалось – они распотрошили сейф и шкафы на последнем этаже коттеджа, раскидав по полу вещи, и быстро ретировались на улицу. Кристовский предполагает, что воришек спугнул внезапно пришедший знакомый.