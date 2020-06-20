«Я свободен!»: Юлиан и Анастасия официально расторгли брак

Заслуженный артист России Юлиан и певица Анастасия поженились спустя почти четверть века отношений. Но их брак продлился всего год. И 20 июня в Шипиловском загсе супругов официально признали бывшими – свидетельством о расторжении брака похвастался сам Юлиан в личном аккаунте в Instagram.

«Я свободен! Обнулился!» — сообщил певец и предъявил документ.

Кстати, инициатором разрыва стал именно Юлиан. Он признавался, что не может ужиться с «женщиной-диктатором» и терпение его лопнуло. Сама же Анастасия видит причину в другом. Юлиан очень хочет детей, но забеременеть у певицы никак не получалось. Были даже попытки ЭКО. Но увы, они не увенчались успехом.

Когда звездная пара заявила о намерении развестись, многие поклонники знаменитостей заподозрили их в попытке пиара. Часть фанатов припомнили, как год назад после свадьбы артисты появились на многих ток-шоу с рассказами о личном счастье. И вот теперь таким образом они решили вновь привлечь внимание публики к своим персонам.