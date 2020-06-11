Юлиан назвал 54-летнюю жену Анастасию женщиной-диктатором и отказался с ней жить

Певец Юлиан заявил, что больше не может находиться рядом со своей женой — 54-летней певицей Анастасией. Как известно, звездная пара объявила не так давно о разводе. Вместе они были всего несколько месяцев.

«Не могу жить дальше с женщиной, которая привыкла командовать мужчинами. Жизнь с человеком-диктатором больше не входит в мои планы». Юлиан

Напомним, что 46-летний Юлиан очень сильно хотел детей от Анастасии. Ради этого они даже сексом занимались строго в определенные дни – благоприятные для зачатия. Впрочем, все попытки Анастасии забеременеть успехом не увенчались. Тогда звезды решились на ЭКО, но и здесь их ждало разочарование. Попытка искусственного оплодотворения провалилась. После этого отношения между супругами стали напряженными.

Отметим, что поклонники пары поддерживают Юлиана. Они не сомневаются, что он еще встретит в этой жизни женщину, которую сможет полюбить и которая подарит ему ребенка, сообщает «Собеседник».

Кстати, часть поклонников до сих пор думают, что Юлиан и Анастасия заключили брак, чтобы привлечь к своим персонам внимание и пропиариться. Они после свадьбы в прошлом году стали частыми гостями различных ток-шоу. Сейчас, когда в семье разлад, они снова отправились на телевидение, где активно рассказывают, почему у них не удалась совместная жизнь.