Вдова Хворостовского призналась, что супруг перед смертью просил ее с кем-нибудь познакомиться

Вдова баритона Дмитрия Хворостовского Флоранс во время прямого эфира в Instagram с певцом Юсифом Эйвазовым вспомнила своего супруга. По словам девушки, которая уже много лет живет в Лондоне, ее муж сначала не поверил, что у него рак мозга. Он считал, что такого просто не может быть.

Как отметила Флоранс Хворостовская, супруг боролся изо всех сил с болезнью. Он понял, что проиграл в этой войне только когда уже не мог петь. Дмитрий попросил всех близких быть рядом с ним перед смертью.

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По словам Флоранс Хворостовской, сейчас она живет ради детей. Кроме того, она обещала мужу, что обязательно будет счастливой после его смерти.

«Фло, ты мне обещаешь быть счастливой? Жизнь продолжается, и она прекрасна. Он даже хотел, чтобы я когда-нибудь с кем-нибудь познакомилась».

Флоранс Хворостовская

Напомним, что Дмитрий Хворостовский ушел из жизни почти три года назад. У него был рак мозга. В браке с Флоранс у него родилось двое детей – Нина и Максим. Пара была вместе 18 лет.