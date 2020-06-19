«Что-то с Канделаки связанное»: Собчак показала, как может выглядеть после фотошопа

Известная светская львица, журналист, YouTube-блогер Ксения Собчак в своем микроблоге в Instagram показала, как может измениться до неузнаваемости при помощи фотошопа. По утверждению звезды, многие сегодня злоупотребляют подобными преображениями в Сети, и в реальности их легко не узнать.

«А вы еще обижаетесь, если я с кем-то из вас, подружки, не здороваюсь при встрече. Как нам узнать-то друг друга?» — подписала снимок «до — после» Собчак.

Многие из подписчиков подтвердили, что повальное увлечение фильтрами и виртуальными исправлениями внешности отрывает людей от реальности. Некоторые фолловеры стали искать в словах любимицы двойной смысл и угадать, в чей огород кинула Собчак камень на этот раз.

«Что-то с Канделаки связанное», «Думаю, ответочка Канделаки», «Это адресовано Яне Ру?», «И Бузовой», «Скорее всего, это адресовано Вике Б. У нее на днях маска в эфире слетела», «Бородиной, тоже очень любит фотошоп. Но по тв все вылезает» — теряются в догадках подписчики.

На днях Собчак оскандалилась в очередной раз. В эфире своего новостного выпуска «Осторожно, Собчак» ведущая неудачно пошутила по поводу изнасилования Стаса Костюшкина, о котором певец признался. Светскую львицу заклеймили позором за поощрение педофилии и требовали наказать.