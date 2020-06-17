«Фантазия чья-то»: адвокат семьи погибшего в аварии с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию

Не проходит и дня, чтобы в информационном пространстве не появлялись новости о резонансном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, заслуженный артист РФ вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с автомобилем курьера Сергея Захарова.
Сам знаменитый водитель не пострадал, а вот Захаров впоследствии от полученных травм скончался в реанимации. До суда Ефремов находится под домашним арестом. А погибшего уже похоронили.
Семья Захарова намерена добиваться максимально возможного наказания для учинившего ДТП Ефремова – по статье в рамках уголовного дела звезде светит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, потерпевшая сторона не приняла извинения, которые принес публично артист. Тем нелогичнее на фоне такого поведения выглядит согласие брата погибшего, Валерия Захарова, на получение денежной компенсации, от которой изначально родственники отказались.
Портал Teleprogramma.pro обратился за официальным комментарием законного представителя потерпевшей стороны, известного адвоката Александра Добровинского. Уважаемый юрист опроверг данную новость. «Это очевидно фантазия чья-то», — считает Добровинский.
«Действительно, адвокат Ефремова звонил накануне брату погибшего Сергея Захарова Валерию Владимировичу. Говорили о возможной встрече, и брат Сергея сказал, что эту встречу нужно согласовывать со мной. Ни о каких денежных компенсациях речи не было. Мало того, сегодня я позвонил Валерию и задал вопрос: готова ли семья Захарова на любую денежную компенсацию. Я услышал все тот же ответ: «Нет, не готовы», — объяснил ситуацию адвокат Захаровых.