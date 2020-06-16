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На «Модный приговор» придет пацанка, женщина с хромотой и любительница экспериментов

Как всегда героини шоу будут решать не только проблемы со стилем, но и личные неурядицы.

На «Модный приговор» придет пацанка, женщина с хромотой и любительница экспериментов
Александр Васильев. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Портал Teleprogramma.pro узнал, что покажут на этой неделе в эфире «Модного приговора». 17 июня в студию Первого канала придет девушка по имени Дина, которая из милой принцессы неожиданно для своего жениха превратилась в пацанку.

Алексей уже руки опустил, пытаясь уговорить девушку вернуться к прежнему женственному образу. Участие ее в телепроекте – последний шанс для пары. Работа стилистов в итоге так впечатлит парня, что он сделает предложение возлюбленной прямо в эфире.

Другая героиня Регина (эфир 18 июня) уже давно наплевала на свой внешний вид из-за неудач в любви. Теперь она все свои силы отдает дочери, а на себя надевает несочетаемые, если не сказать смешные вещи.

Героиня выпуска — Регина. Фото
Героиня выпуска — Регина. Фото: Первый канал

19 июня в студию придет симпатичная девушка Лариса, страдающая из-за хромоты. Эксперты «Модного приговора» постараются убедить участницу проекта, что это не повод забыть про свою личную жизнь и внешний вид. Ведь физическая особенность – не приговор.

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