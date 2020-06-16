«Он предложил мне надеть чулочки и бантики!»: о чем спорят на «Модном приговоре» этой недели

Одна из героинь одевается как «пацанка», а другая ушла в добровольную самоизоляцию и поставила крест на личной жизни. Что же сделают эксперты шоу?

Ушла в добровольную самоизоляцию

Вторник. «Для меня самоизоляция — привычное дело, ведь я добровольно нахожусь в ней уже 8 лет», — заявляет Елена Игнатенко. Несмотря на творческую профессию дизайнера, гардероб героини состоит из бесформенных костюмов и трикотажных футболок.

Ради маленького сына Елена ушла на удалённую работу, после чего стала редко выбираться из дома и совершенно забыла, что такое личная жизнь.

Она свела к минимуму контакты с людьми, освоила онлайн-шопинг и даже высадила дома небольшой сад.

Цель «Модного приговора»

Для того чтобы найти нового спутника жизни, Елене нужно преобразиться, почаще выходить из зоны комфорта и не сидеть в одиночестве – в этом уверена ее подруга Наталья.

«Она одевается как «пацанка» и не пользуется косметикой!»

Среда. Дина и Алексей всего лишь год вместе, но за это время у пары накопилось множество претензий друг к другу. Алексей умоляет судей «Модного приговора» помочь ему переодеть упрямую спутницу жизни.

Мужчина привык видеть рядом с собой эффектных молодых красавиц с утончённым вкусом: «Мою бывшую жену хотелось носить на руках, она была настоящей принцессой! А от Дины скорее хочется спрятаться, она одевается как «пацанка», не пользуется косметикой, не носит платья и каблуки».

Дина лишь смеётся: «Он предлагает мне надеть платье с воланчиками, сделать два хвостика на голове, чулочки, бантики! На кого я буду похожа в своём возрасте?» Наверное, во многом виноваты предыдущие браки, в которых Дина и Алексей пережили измены.

Цель «Модного приговора»

Теперь им трудно довериться другому, даже любимому человеку. В финале программы Алексей решился на серьёзный шаг, он сделал своей девушке предложение. Умилению ведущих не было предела. Но вот согласилась ли Дина выйти замуж за своего «плюшевого медвежонка»?

«Она пытается сочетать несочетаемое, ни один мужчина не обратит на неё внимания!»

Четверг. Регина Кадушкина давно не верит в сказки про любовь. Обе её попытки построить счастливые и крепкие отношения закончились предательством и обманом со стороны мужчин.

Сейчас всю любовь женщина отдаёт дочери, а новые отношения у неё ассоциируются только с болью и разбитым сердцем. Она и слышать не хочет о браке, ведь уверена, что после штампа в паспорте любой прекрасный принц становится подлецом.

Подруга Екатерина переживает, что Регина так и останется одинокой, ведь её внешний вид отталкивает мужчин. «Пока Регина не следит за собой и пытается сочетать несочетаемое, ни один мужчина не обратит на неё внимания!» — заявляет Екатерина.

Цель «Модного приговора»

Подруга надеется, что преображение поможет подруге найти в себе силы открыться новым знакомствам и обрести женское счастье

«Продолжает комплексовать из-за хромоты»

Пятница. Лариса считает, что её подруге Ольге давно пора всерьёз заняться своей личной жизнью, а не прикрываться работой и наличием непонятных отношений, которые давно изжили себя.

В 41 год Ольга продолжает комплексовать из-за хромоты и от того не считает себя достойной любви и внимания интересных мужчин.

Цель «Модного приговора»

Лариса надеется, что «Модный приговор» поможет Ольге обрести уверенность в себе, стать самодостаточной и прекратить отношения с мужчиной, который её не ценит.