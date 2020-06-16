«Как можно быть такой нереальной?»: 58-летняя жена Малинина блеснула фигурой в купальнике Chanel

Эмма Малинина в настоящее время наслаждается отдыхом с мужем.

Александр Малинин и его супруга Эмма – одни из немногих, кому удалось в наше нестабильное время выбраться в отпуск в Италию. Пара наслаждается солнцем, морем и общением друг с другом.

58-летняя женщина не стесняется показывать свои формы, а дизайнер Сергей Никулин уверен, что с такой фигурой это можно делать смело. Недавно верная супруга российской звезды блистала на улицах в коротеньком платье с рюшами в «леденцовом» стиле, обнажив стройные ноги.

А теперь Малинина продемонстрировала фигуру полностью, запечатлевшись на яхте в черно-белом купальнике Chanel. Сдержанный и утонченный стиль пляжного наряда подчеркнул статусность жены народного артиста, не скрыв ее женственной привлекательности.