«Ах, какие ножки!»: Эмма Малинина впечатлила стилиста «леденцовым стилем»

Сергей Никулин оценил романтический образ жены музыканта, а некоторые ее фолловеры пришли от него в восторг.

58-летняя жена Александра Малинина, Эмма, сверкнула стройными ногами в дерзком мини. Кадр со смелым образом супруга известного музыканта обнародовала в Сети.

Избранница звезды выбрала нежный стиль, примерив коротенькое белое платье в рюшах, романтичный жакет с рукавами буфами и коралловые туфли на каблуке. В руках у Эммы оказалось мороженое, дополнив и без того сладкий style.

«У нашей героини получился легкий образ для отдыха, очень гармоничный с приятными пастельными оттенками. Это стилистика lollipop (леденец на палочке. — Прим. ред.) — история рюшечная, шелково-газовая, девичья-девичья. Эмма – уже тинейджер и такой наряд при других обстоятельствах мог показаться несколько неуместным. Но я понимаю, что наша героиня на отдыхе, и ей хочется чего-то легкого и воздушного, максимально открытого. Для повседневности, отдыха — хороший комплект, выглядит на ней эффектно, ярко, подчеркивает красоту ног», — прокомментировал образ Малининой для Teleprogramma.pro дизайнер одежды Сергей Никулин.

Эксперт заметил, что рюши, которыми активно покрыт весь наряд Эммы, уже который год в тренде, с разной степенью интенсивности фигурируя в коллекциях брендов.

«Летом они применяются максимально. Белый, пастельные тона и морской стиль тоже не выходят из летней моды много лет», — добавил фэшн-специалист.