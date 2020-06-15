Адвокат объяснил, почему суд неравно разделил имущество Прилучного и Муцениеце

Сергей Жорин уверен, что между супругами не было брачного договора

Суд расторг брак актрисы Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Бывшие супруги на заседание не явились и раздел имущества прошел без их участия.

Агате досталась квартира у метро «Речной вокзал» стоимостью 28 миллионов рублей и машина «Мерседес», а Павлу – загородный дом, стоимостью 115 миллионов рублей.

Известный адвокат Сергей Жорин объяснил, почему суд разделил имущество подобным образом. В первую очередь играет роль ипотека. Загородный дом стоит дороже, но он в залоге у банка и актер продолжит выплачивать за него деньги.

«Вообще, когда решается вопрос о разделе имущества, и стороны о чем-то договариваются, то это уже очень хорошо. В семейных спорах это происходит крайне редко. Возможно, у них был брачный контракт, но это вряд ли, иначе бы они не делили имущество в суде», — отметил юрист в комментарии порталу Teleprogramma.pro.

Специалист отметил, что при отсутствии предварительных договоренностей, имущество делится равными долями между супругами.

«Или суд может присудить, чтобы один из супругов выплатил одну часть стоимости квартиры, что не всегда возможно», — привел пример правозащитник.

Кстати, сразу после расторжения брака юрист Жанна Маргулис одной из первых поздравила Муцениеце с началом нового жизненного этапа.

После разговора с актрисой по телефону, правозащитница не стала вдаваться в подробности и объяснять, рада произошедшему Агата или нет, сообщает 5-tv.ru.