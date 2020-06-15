«Понятно, почему Павел оставил Агате квартиру»: адвокат о разделе имущества Прилучного и Муцениеце

Сегодня официально распалась одна из самых красивых пар российского кинематографа. Мировой суд расторг брак Агаты Муцениеце, которая, кстати, по документам носила фамилию мужа — Павла Прилучного. Сами, теперь уже бывшие, супруги на судебное заседание не явились.

Агата и Павел, которые официально объявили о своем разрыве в феврале, сумели расстаться фактически полюбовно.

Они перестали быть мужем и женой, но остались коллегами. Предполагается, что в ближайшее время экс-супруги сыграют во второй части сериала «Клетка».

Что же касается вопроса по разделу имущества, то Павел останется жить в подмосковном коттедже. Он будет и дальше выплачивать ипотечный кредит стоимостью 115 миллионов рублей за свое жилье.

Его бывшая супруга переехала с детьми в московскую квартиру, расположенную недалеко от метро «Речной вокзал». По слухам, недвижимость, оставленная Агате, стоит 28 миллионов рублей.

Кроме того, говорят, что Агата Муцениеце получила от Прилучного люксовый «Мерседес».

За комментариями по поводу раздела имущества супругов журналисты Teleprogramma.pro обратились к известному адвокату Сергею Жорину.

«Стоимость ипотеки, конечно, все меняет. И становится понятным, почему Павел оставил Агате квартиру, — поясняет Сергей Жорин. — Ну, а вообще, теоретически, все зависит от стоимости дома и квартиры. Может быть, особняк стоит в несколько раз больше квартиры или наоборот. Вообще, когда решается вопрос о разделе имущества, и стороны о чем-то договариваются, то это уже очень хорошо. В семейных спорах это происходит крайне редко. Возможно, у них был брачный контракт, но это вряд ли, иначе бы они не делили имущество в суде. При отсутствии такого контракта все делится поровну. Если супруги друг с другом не договорятся и стоимость имущества не равноценна, то есть, дом стоит в три раза дешевле, чем квартира, или, наоборот, то судом принимается решение делить каждый объект по одной второй. Или суд может присудить, чтобы один из супругов выплатил одну часть стоимости квартиры, что не всегда возможно».

— Известно, что Агата Муцениеце не является гражданкой России. А это как-то могло теоретически повлиять на решение суда?

— Наличие гражданства не имеет отношения к разделу имущества. В случае отсутствия брачного договора все нажитое делится поровну. Иногда от этого правила отступают, если учитывают интересы детей. Но, как правило, это происходит нечасто.

А мы продолжаем следить за Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. Уверены, в их жизни произойдет еще много чего хорошего и интересного!