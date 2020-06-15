Помада опробована: муж Кудрявцевой обнародовал редкое домашнее видео с баловницей-дочкой

Муж Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров редко делится со своими подписчиками кадрами из личной жизни. Но в этот раз спортсмен сделал исключение – мужчина создал целый клип из домашних видеокадров, на которых запечатлел свою маленькую дочь Машеньку и супругу.

На видео полуторогодовалая малышка играет с мамой на кухне, пытается накрасить губы, пробует кошачий корм из чашки животного, лепит из пластилина, катается по дому на самокате и качается на качелях. Видно, что каждый кадр пропитан любовью и обожанием родителя.

«Глаза очень красивые», «Строгая серьезная девочка на радость маме и папе», «Ох, и красивая ж принцесса!!!» — отреагировали на пост пользователи Сети.

Отметим, что 49-летняя Лера Кудрявцева и 32-летний Игорь Макаров уже 7 лет состоят в официальном браке и 8 лет живут вместе. Недавно телеведущая тоже порадовала своих фолловеров видеороликом о своем любимом, собрав фотографии из личного архива в клип.