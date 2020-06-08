«Мой любимый»: Кудрявцева показала восемь лет жизни с Макаровым на нескольких фото

Телеведущая обратилась к мужу в личном блоге с трогательными словами.

49-летняя ведущая Лера Кудрявцева и 32-летний хоккеист Игорь Макаров уже восемь лет вместе и семь – женаты официально. В честь этого события телезвезда опубликовала в личном блоге несколько кадров из семейного архива, смонтировав из них трогательный ролик.

Любимица публики подобрала самые яркие и эмоциональные снимки, которые раскрывали теплые чувства влюбленных. Многие из них ее поклонники увидели впервые.

Первые мгновения после знакомства, ожидание ребенка, появление малышки Машеньки на свет, домашние праздники и романтические вечера — глядя на эти кадры, не вызывает сомнения, что чувства у пары абсолютно искренние и нежные.