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Звездный гость

«Мой любимый»: Кудрявцева показала восемь лет жизни с Макаровым на нескольких фото

Телеведущая обратилась к мужу в личном блоге с трогательными словами.

«Мой любимый»: Кудрявцева показала восемь лет жизни с Макаровым на нескольких фото
Лера Кудрявцева. Фото: Global look press.

49-летняя ведущая Лера Кудрявцева и 32-летний хоккеист Игорь Макаров уже восемь лет вместе и семь – женаты официально. В честь этого события телезвезда опубликовала в личном блоге несколько кадров из семейного архива, смонтировав из них трогательный ролик.

Любимица публики подобрала самые яркие и эмоциональные снимки, которые раскрывали теплые чувства влюбленных. Многие из них ее поклонники увидели впервые.

Первые мгновения после знакомства, ожидание ребенка, появление малышки Машеньки на свет, домашние праздники и романтические вечера — глядя на эти кадры, не вызывает сомнения, что чувства у пары абсолютно искренние и нежные.

«В народе говорят: «Медная свадьба». Мой любимый человек Игорь Макаров. Спасибо, родной, за все, люблю», — обратилась Кудрявцева к мужу в Instagram.

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