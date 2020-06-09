«Покрывать и говорить, что невиновен — глупо!»: Анна-Мария Ефремова разочаровалась в отце

Не так давно Анна-Мария приходила на съемки к Лере Кудрявцевой. В студии ток-шоу «Секрет на миллион» наследница именитой фамилии разоткровенничалась о личном, рассказав о том, как сейчас обстоят дела в ее семье. Оказывается, внучка ныне покойной Аллы Покровской уже давно не общается с родной матерью.

Ксения Качалина живет на те средства, которые выделяет ей бывший муж. По слухам, Михаил Олегович испытывает угрызения совести из-за того, что когда-то приучил красавицу-жену к бутылке. Сейчас артистка нигде не снимается и живет затворницей. Анна-Мария давно съехала от мамы и поселилась в квартире покойной бабушки.

В беседе с Лерой Кудрявцевой девушка уточнила, что иногда может говорить о себе в мужском роде. Все сугубо по настроению. Анна-Мария не стала скрывать, что оба ее родителя зависимы от алкоголя. Внучка Аллы Покровской одной из первых отреагировала на пьяную аварию отца. Дочка Ксении Качалиной дала понять, что разочаровалась в родителе. И кроме того, девушка не намерена оправдывать поступок Ефремова.

По словам Анны-Марии, она искренне надеялась, что пострадавший в ДТП 57-летний Сергей Захаров выживет и пойдет на поправку. Однако мужчина скончался в реанимации. Дочь Михаила Ефремова намерена связаться с родственниками погибшего. Наследница именитой фамилии хоть и не причастна к произошедшему, готова оказать семье Захарова любую помощь и поддержку.