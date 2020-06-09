«Не занимайте мое время!»: директор Ефремова сослалась на дела, проигнорировав вопрос о пьяной аварии

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в ночь на вторник, 9 июня, заслуженный артист России стал участником крупного ДТП на Смоленской площади. По словам очевидцев, на момент аварии Михаил Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако этот факт не помешал ему сесть за руль.

Актер не вписался в поворот, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном. Прибывшая на место аварии бригада скорой экстренно госпитализировала водителя машины, им оказался 57-летний Сергей Захаров. В результате полученных травм мужчина скончался в реанимации.

Корреспонденту Teleprogramma.pro удалось связаться с нынешней, пятой по счету супругой Михаила Ефремова, которая отказалась говорить о произошедшем. Поняв, что ей дозвонились журналисты, Софья Кругликова спешно бросила трубку.

А вот директор заслуженного артиста России Татьяна Глаголева все-таки вышла на связь с нашим изданием. Но также не стала комментировать пьяную езду Михаила Олеговича, сославшись на срочные дела и занятость.

«Когда будет время, вы все узнаете! Сейчас без комментариев… Не занимайте, пожалуйста, мое время! Сейчас и так, как вы понимаете, много дел! Просто следите за новостями, и все узнаете», — заявила Татьяна Глаголева.

Напомним, 19-летняя дочь актера Анна-Мария уточнила, что разочаровалась в отце. Девушка подметила, что не намерена оправдывать или как-то покрывать родителя. Подобное поведение внучка Аллы Покровской назвала безответственным.