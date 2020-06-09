«Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов!»: Губерниев отреагировал на аварию с участием актера

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале нелестно отозвался об актере Михаиле Ефремове, болельщике московского футбольного «Спартака». Напомним, что актер устроил ДТП в центре столицы. В результате пострадали два человека. Причем один из них сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

«Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов! Слов нет больше». Дмитрий Губерниев

Как отметил Губерниев, он очень переживает за жизнь человека, который пострадал в ДТП с актером. Как считает спортивный комментатор, Михаил Ефремов должен в ближайшие годы провести в колонии, потому что по-другому он никогда не исправится.

Заметим, что проведенная экспертиза подтвердила: Михаил Ефремов был пьян. Сейчас он уже задержан полицией. Против него возбуждено уголовное дело. Актеру может светить до семи лет лишения свободы. Поступок Ефремова уже осудили многие культурные и театральные деятели. Они считают, что актер должен понести реальное наказание.