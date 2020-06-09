«Лечить поздно. Только тюрьма»: Милонов потребовал жестко наказать Ефремова за «пьяную езду»

Как отметил депутат, актера надо лишить всех ролей и званий.

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал жестко наказать актера Михаила Ефремова, который устроил пьяное ДТП в центре столицы. Напомним, что в результате инцидента пострадали два человека. Причем один из них находится в тяжелом состоянии.

Как отметил Милонов, он давно требовал обратить внимание на пьянки актера. Он ранее даже хотел сдать его на принудительное лечение. Однако позже принял решение ничего не предпринимать.

«Теперь он устроил пьяный ужас. Лечить поздно. Только тюрьма». Виталий Милонов

Как отметил Милонов, после произошедшего самое последнее, что надо делать, — это жалеть актера. По словам слуги народа, Ефремов вполне мог вылететь в толпу пешеходов и кого-нибудь покалечить или убить. В данной ситуации необходимо забыть, что это известный актер. Милонов уверен, что больше тот не должен получать ролей. Кроме того, нужно лишить Ефремова всех званий. Самое лучшее, что можно сделать, — отправить актера на Колыму «прорубать ледоколом дороги», сообщает «Комсомольская правда».