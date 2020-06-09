Михаил Ефремов пообещал вылечить пострадавшего в ДТП и оскорбил журналистов

Как отметил актер, он понимает, что в аварии могли погибнуть люди.

Актер Михаил Ефремов, который в нетрезвом состоянии протаранил на своем автомобиле «Ладу», заявил, что обязательно вылечит пострадавшего в ДТП.

На вопрос, осознает ли он, что случилось, Ефремов только помотал головой, а потом сказал: «Так уж сильно пострадал? Я его вылечу». При этом актер не мог стоять на ногах и с трудом говорил.

Также Ефремов нелестно отозвался о журналистах, которые в большом количестве приехали в центр Москвы, чтобы освещать это событие.

Добавим, что в результате происшествия два человека оказались в больнице. Причем за жизнь одного сейчас борются врачи. Мужчина получил многочисленные травмы. Против Ефремова возбуждено уголовное дело. Ему может светить реальный срок, сообщает «Рен-ТВ».

Любопытно, что Михаил Ефремов известен как большой любитель выпить. В интервью Юрию Дудю он назвал себя «подбухивающим». Ранее актер уже попадал в неприятные истории, связанные с его алкогольным опьянением. Кстати, актер является рьяным болельщиком футбольного «Спартака». Его не раз можно было увидеть на трибуне в атрибутике любимого клуба.