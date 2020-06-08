Михаил Ефремов стал участником крупного ДТП в Москве

Вечером в понедельник, 8 июня, СМИ сообщили, что актер театра и кино Михаил Ефремов стал участником крупного ДТП. Бывший муж Ксении Качалиной попал в серьезную аварию в Москве. Очевидцы случившегося сообщили, что заслуженный артист России находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По предварительным данным, в аварии пострадало несколько человек. По предварительным данным, Михаил Олегович находился за рулем своего авто и явно был нетрезв. В настоящее время обстоятельства дела уточняются. Пока не ясно, кто стал виновником аварии.

К слову, участникам произошедшего удалось записать короткий видеоролик: так, в объектив камеры попали искореженные автомобили, шокированные люди и сам Ефремов, сидящий на обочине. Позже Михаил все-таки поднялся и подошел к свидетелям аварии. Актер заметно пошатывался, но все же держался на ногах.

По уточненной информации, приехавшая на место происшествия полиция задержала известного актера. В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшему в ДТП водителю фургона. Именно с ним на своем авто столкнулся Михаил Олегович.

«Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе «Гранд-Чероки» совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате пострадал водитель другого автомобиля», – передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.