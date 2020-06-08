«Это уже крик души»: Елена Жукова решила вывести бывшего мужа на чистую воду

Девушка откровенно рассказала о том, как Роман портит ей жизнь.

53-летний Роман Жуков в очередной раз оказался в центре скандальной истории. Именитый артист успел развестись с матерью своих шестерых детей. Сейчас Елена сама воспитывает отпрысков, а бывший муж помогает ей финансово. При этом у женщины скопилось немало претензий к экс-возлюбленному. По этой причине бывшая жена артиста решила вывести его на чистую воду, рассказав о том, какие угрозы она получает от Романа.

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По словам Елены, Жуков то и дело вызывает полицию и «натравливает» на нее органы опеки. Представители уполномоченных органов не скрывают от многодетной матери, что наведываются к ней исключительно из-за жалоб ее экс-супруга.

«Это уже крик души», — сетует Елена.

По словам экс-возлюбленной Романа, он не оставляет в покое и их общих детей. Так, артист якобы связывался со старшей дочерью Полиной, отправив ей смс-сообщения с угрозами, что перестанет оплачивать счета за квартиру, в которой живет его семья.

Бывшая жена Жукова настаивает на том, что она никогда не препятствовала Роману видеться и общаться с наследниками. А до введенного режима самоизоляции дети и вовсе могли остаться с ночевкой у отца. При этом Елена утверждает, что экс-супруг постоянно предпринимает попытки подкупить их общих наследников для того, чтобы они поддерживали его позицию.

Роман в ответ обвинил бывшую жену в злоупотреблении алкогольных напитков. Артист настаивал на том, чтобы Елена согласилась сдать соответствующих анализ на содержание в крови запрещенных веществ. Женщина прошла необходимый тест в эфире ток-шоу «Пусть говорят» и результаты оказались отрицательными.