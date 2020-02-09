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Рома Жуков не может поделить с бывшей женой особняк стоимостью 25 миллионов рублей

Как заявил музыкант, дом строился для детей и им же останется.

Рома Жуков не может поделить с бывшей женой особняк стоимостью 25 миллионов рублей
Рома Жуков делит дом с женой/http://globallookpress.com/

Музыкант Рома Жуков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что делит с бывшей женой таунхаус, стоимость которого оценивается в 25 миллионов рублей. От экс-супруги у него шестеро детей. Как он отметил, дом почти готов для проживания, но в нем надо доделать самую дорогую часть – внутреннюю отделку.

«Все строилось для детей. Дом им и останется. Дети первые наследники в очереди», — заметил певец.

Рома Жуков добавил, что оставил бывшей жене квартиру. Сам он хотел бы поселиться в доме и даже обратился к экс-супруге, чтобы она на него не претендовала. Однако дама заняла принципиальную позицию. Дом мужу она отдавать не хочет. «Рома все время твердит всем, что я плохая мать. Ко мне порой соцопека даже приходит в гости», — заметила Елена Жукова.

Сам певец говорит, что мать его детей настраивает наследников против его новой пассии Ольги. «В этом она мастер», — утверждает певец.

В свою очередь Елена говорит, что Рома Жуков платит всего 120 тысяч рублей на шестерых детей алиментов. Она утверждает, что этих денег семье не хватает. Надо на их содержание минимум триста тысяч рублей каждый месяц.

«Сейчас дом неликвиден на продажу. Его надо достраивать и жить там большой семьей. Пусть в этом деле разбирается суд», — заметил певец.

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Елена ЖуковаНовости googleПрограмма "Ты не поверишь!"Рома Жуков
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Рома Жуков не может поделить с бывшей женой особняк стоимостью 25 миллионов рублей
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