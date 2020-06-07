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«Мне повезло с этой изоляцией»: Милош Бикович во время пандемии ушел в монастырь

Правда не навсегда, здесь он молится вместе со своим братом игуменом.

«Мне повезло с этой изоляцией»: Милош Бикович во время пандемии ушел в монастырь
Милош Бикович. Кадр из программы "Осторожно Собчак"

Милош Бикович решил провести время во время эпидемии коронавируса нестандартно – он уехал на Родину в Сербию. Вместе с мамой и своим братом игуменом Михайло актер заперся в монастыре и посвятил основное время молитве.

Отметим, что знаменитый артист и ранее в интервью Ксении Собчак говорил, что очень набожен. Однако светская львица не сильно поверила ему. Сейчас, видимо, настал момент истины – исполнитель главной роли фильма «Холоп» доказал всему миру, что это правда.

«Мне повезло с этой изоляцией, потому что отдых мне был очень нужен», — сказал актер.

Кроме молитвы Бикович увлекся сценаристикой и даже записался на специализированные онлайн-курсы. Также известно, что Милош в самоизоляции много читает и смотрит классику кино.

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