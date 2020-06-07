Как Пересильд, Хабенский и другие кинозвезды коротают время на карантине

Небольшие послабления по карантину - еще вовсе не повод выбегать из дома в шортах и нестись сломя голову на шашлыки.

Веселиться рано, лето все еще под угрозой. Но российские звезды не раскисают — развлекают себя на изоляции всеми возможными способами.

Гречка с огорода и язык Спилберга

Еще в самом начале туалетно-бумажно-гречневой истерии в стране Константин Хабенский… взял да и предусмотрительно высадил гречку во дворе.

— Гречу (именно так говорят ленинградцы. — Ред.) я посадил на детской площадке на даче, — рассказал актер. — Такое гречишное поле. Как только закончатся запасы, будем жать.

В отсутствие бесконечных съемок у Хабенского появилось время и на семью.

— Развиваю фантазию, общаясь со старшей дочкой (трехлетней Сашей, от актрисы Ольги Литвиновой. — Ред.), — говорит он. — С той, которая помладше и только научилась ходить (имя второй дочери пара не раскрывает, ей чуть больше года. — Ред.), пытаюсь учить ее язык. Это же отдельная история. «Га», «гу», «уииихаи», «зюю». Есть такой фильм у Спилберга — «Инопланетянин». И там инопланетный гость изъяснялся, как я понимаю сейчас, на языке детей, которые еще не научились говорить. Так что я изучаю язык Спилберга.

Макияж по расписанию

Вид на город с высоты просто окрыляет Светлану и она словно парит над беговой дорожкой. Фото: Инстаграм

Звезда «Росомахи» и «Домашнего ареста» Светлана Ходченкова проводит изоляцию в одиночестве на 71-м этаже одной из башен «Москва-Сити». Именно там актриса купила элитную квартиру. Проблем с перееданием Светлана не испытывает — в холодильнике держит только маски для лица, даже гречку не закупала в минуты ажиотажа. За едой ходит в магазин. И, конечно, не забывает следить за собой даже в отсутствие съемок и проб.

— Это, наверное, есть не только у киноактрис, — объясняет феномен Ходченкова. — Включаются инстинкты. Я вдруг поняла, что скучаю по этому — мне хочется краситься, наряжаться. Сегодня встала в 7.30 утра, ложусь обычно в 21.30. Убралась, поела, накрасилась. Почитала книгу Юваля Харари «Sapiens. Краткая история будущего»…

Везучий холоп

Как мы уже писали, сербский актер Милош Бикович, сыгравший главную роль в самой кассовой российской картине «Холоп», молится вместе с братом Михайло, игуменом монастыря Йованья, что близ Валево. Именно там, в помещениях монастыря, Милош и решил провести изоляцию. С пользой для души. Из соображений безопасности актер перевез в церковь и маму. Так братьям проще ухаживать за женщиной, попадающей в группу риска по COVID-19 — ей 72 года.

Сам Милош к карантину относится спокойно и даже с благодарностью.

— Я записался на онлайн-курсы по сценаристике, — признался Бикович. — Смотрю много кино, старые фильмы, которые не успевал посмотреть. Читаю книги и сценарии. Мне повезло с этой изоляцией, потому что отдых мне был очень нужен.

Фитнес на балконе

Актерская пара Максим Матвеев — Лиза Боярская не теряет формы — и физической, и профессиональной. Прямо на дому Матвеев снимался для сериала «Беезумие»: сам выставлял свет, профессиональные камеры. Спортом занимаются, тоже не выходя из дома.

— У нас есть небольшой балкон, где Максим сделал себе спортснаряд — с блинами, — поделилась Боярская. — И полтора часа в день он там занимается спортом. И это так красиво! Это эстетическое наслаждение. Этим любуются даже наши дети.

Кстати, детей иногда отправляют к бабушке с дедушкой — Ларисе Луппиан и Михаилу Боярскому.

— Столько дел, столько дел! — констатирует Матвеев. — Помимо бытовухи и детей, творческая жизнь — как вода. Где-то да пробьется. У меня по Zoom (популярное приложение для интернет-видеоконференций. — Ред.) постоянно идут репетиции. Проводим самопробы.

В деревню, в глушь!

Вторая половинка режиссера Алексея Учителя Юлия Пересильд на время пандемии укрылась с дочками (Ане — 10 лет, Маше — 7) в доме в Калужской области, который был куплен еще в 2010 году, когда Москву обволакивал смог горящих лесов. Там, в 150 километрах от столицы, актриса и коротает деньки. Нянь нет, Юлии помогают родители. Тем не менее Пересильд сама колет дрова («успокаивает нервы»), готовит на всю семью, поддерживает чистоту и репетирует вместе с детьми. Дочь Маша снимается у папы в фильме «47. Цой», играет мальчика. Недавно Пересильд выбралась в Москву — заехала к Ивану Урганту в его именное шоу и вернулась обратно.