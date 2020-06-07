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Звездный гость

Как Пересильд, Хабенский и другие кинозвезды коротают время на карантине

Небольшие послабления по карантину - еще вовсе не повод выбегать из дома в шортах и нестись сломя голову на шашлыки.

Как Пересильд, Хабенский и другие кинозвезды коротают время на карантине
Проблем с перееданием Светлана не испытывает - в холодильнике держит только маски для лица. Фото: Инстаграм

Веселиться рано, лето все еще под угрозой. Но российские звезды не раскисают — развлекают себя на изоляции всеми возможными способами.

Гречка с огорода и язык Спилберга

Константин Хабенский. Фото
Константин Хабенский. Фото: Инстаграм

Еще в самом начале туалетно-бумажно-гречневой истерии в стране Константин Хабенский… взял да и предусмотрительно высадил гречку во дворе.

— Гречу (именно так говорят ленинградцы. — Ред.) я посадил на детской площадке на даче, — рассказал актер. — Такое гречишное поле. Как только закончатся запасы, будем жать.

В отсутствие бесконечных съемок у Хабенского появилось время и на семью.

— Развиваю фантазию, общаясь со старшей дочкой (трехлетней Сашей, от актрисы Ольги Литвиновой. — Ред.), — говорит он. — С той, которая помладше и только научилась ходить (имя второй дочери пара не раскрывает, ей чуть больше года. — Ред.), пытаюсь учить ее язык. Это же отдельная история. «Га», «гу», «уииихаи», «зюю». Есть такой фильм у Спилберга — «Инопланетянин». И там инопланетный гость изъяснялся, как я понимаю сейчас, на языке детей, которые еще не научились говорить. Так что я изучаю язык Спилберга.

Макияж по расписанию

Вид на город с высоты окрыляет Светлану, и она словно парит над беговой дорожкой. Фото
Вид на город с высоты окрыляет Светлану, и она словно парит над беговой дорожкой. Фото: Инстаграм

Вид на город с высоты просто окрыляет Светлану и она словно парит над беговой дорожкой. Фото: Инстаграм

Звезда «Росомахи» и «Домашнего ареста» Светлана Ходченкова проводит изоляцию в одиночестве на 71-м этаже одной из башен «Москва-Сити». Именно там актриса купила элитную квартиру. Проблем с перееданием Светлана не испытывает — в холодильнике держит только маски для лица, даже гречку не закупала в минуты ажиотажа. За едой ходит в магазин. И, конечно, не забывает следить за собой даже в отсутствие съемок и проб.

— Это, наверное, есть не только у киноактрис, — объясняет феномен Ходченкова. — Включаются инстинкты. Я вдруг поняла, что скучаю по этому — мне хочется краситься, наряжаться. Сегодня встала в 7.30 утра, ложусь обычно в 21.30. Убралась, поела, накрасилась. Почитала книгу Юваля Харари «Sapiens. Краткая история будущего»…

Везучий холоп

Тоскливые глаза Милоша, оказавшегося на карантине в деревне и сочувственный взгляд собаки, говорят о многом.... Фото Фото
Тоскливые глаза Милоша, оказавшегося на карантине в деревне и сочувственный взгляд собаки, говорят о многом…. Фото: Инстаграм

Как мы уже писали, сербский актер Милош Бикович, сыгравший главную роль в самой кассовой российской картине «Холоп», молится вместе с братом Михайло, игуменом монастыря Йованья, что близ Валево. Именно там, в помещениях монастыря, Милош и решил провести изоляцию. С пользой для души. Из соображений безопасности актер перевез в церковь и маму. Так братьям проще ухаживать за женщиной, попадающей в группу риска по COVID-19 — ей 72 года.

Сам Милош к карантину относится спокойно и даже с благодарностью.

— Я записался на онлайн-курсы по сценаристике, — признался Бикович. — Смотрю много кино, старые фильмы, которые не успевал посмотреть. Читаю книги и сценарии. Мне повезло с этой изоляцией, потому что отдых мне был очень нужен.

Фитнес на балконе

Лиза Боярская наслаждается игрой мышц Максима Матвеева, во время его тренировок на балконе. Фото
Лиза Боярская наслаждается игрой мышц Максима Матвеева, во время его тренировок на балконе. Фото: Инстаграм

Актерская пара Максим Матвеев — Лиза Боярская не теряет формы — и физической, и профессиональной. Прямо на дому Матвеев снимался для сериала «Беезумие»: сам выставлял свет, профессиональные камеры. Спортом занимаются, тоже не выходя из дома.

— У нас есть небольшой балкон, где Максим сделал себе спортснаряд — с блинами, — поделилась Боярская. — И полтора часа в день он там занимается спортом. И это так красиво! Это эстетическое наслаждение. Этим любуются даже наши дети.

Кстати, детей иногда отправляют к бабушке с дедушкой — Ларисе Луппиан и Михаилу Боярскому.

— Столько дел, столько дел! — констатирует Матвеев. — Помимо бытовухи и детей, творческая жизнь — как вода. Где-то да пробьется. У меня по Zoom (популярное приложение для интернет-видеоконференций. — Ред.) постоянно идут репетиции. Проводим самопробы.

В деревню, в глушь!

Юлия Пересильд, как и Андриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого» колет дрова, успокаивая свои нервы. Фото
Юлия Пересильд, как и Андриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого» колет дрова, успокаивая свои нервы. Фото: Инстаграм

Вторая половинка режиссера Алексея Учителя Юлия Пересильд на время пандемии укрылась с дочками (Ане — 10 лет, Маше — 7) в доме в Калужской области, который был куплен еще в 2010 году, когда Москву обволакивал смог горящих лесов. Там, в 150 километрах от столицы, актриса и коротает деньки. Нянь нет, Юлии помогают родители. Тем не менее Пересильд сама колет дрова («успокаивает нервы»), готовит на всю семью, поддерживает чистоту и репетирует вместе с детьми. Дочь Маша снимается у папы в фильме «47. Цой», играет мальчика. Недавно Пересильд выбралась в Москву — заехала к Ивану Урганту в его именное шоу и вернулась обратно.

Тэги

карантинКонстантин ХабенскийМаксим Матвеев и Лиза БоярскаяМилош БиковичСветлана ХодченковаЮлия Пересильд
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