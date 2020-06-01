«Бесчеловечный эксперимент над собой»: Яна Чурикова резко сменила имидж

Результат не очень порадовал телеведущую.

Яна Чурикова не смогла дождаться окончания особого режима и занялась самостоятельным бьюти-преображением. Подошла она к процессу крайне радикально, окрасив волосы хной.

«Бесчеловечный эксперимент над собой под названием «окрашивание в домашних условиях» произведен! Последний раз делала такое году в 1999-м», — сообщила звезда.

Увы, но результат оказался совсем не тем, на который рассчитывала Чурикова. Ей хотелось получить каштаново-золотистый оттенок, а вышел ярко-рыжий. В Сети звезду тут же бросились утешать ее друзья и знакомые.

«Янааааа. Ну, ничего, рыженькой походишь! Солнечная ты моя энергия!» — отметилась оперная певица Хибла Герзмава. «Ярко и позитивно», — прокомментировала новый имидж телезвезды блогер и поэт Сола Монова. «Ну совсем не рыжий», — улыбнулась актриса Яна Кошкина.

Спустя какое-то время Яна привыкла к новому цвету волос и заявила: «А может, ничего?»

А вам нравится новый образ Чуриковой?