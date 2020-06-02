«Сладкая ягодка»: Кудрявцева засняла подросшую дочурку в забавном «арбузном» наряде

Машенька в свои неполные два годика уже умеет кататься на самокате.

Этим летом дочери Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова Машеньке исполнится два года. Девочка растет настоящей модницей — ее звездная мама любит наряжать малышку в красивые и необычные наряды. В своей новой публикации в Instagram Кудрявцева разместила видеоподборку с малышкой, на которой девочка предстала перед камерой в разных образах и за различными занятиями.

В первых кадрах ролика маленькая Маша играет на улице в забавной шапочке с арбузной расцветкой. В середине видео малышка красуется в нарядном стильном платьице расцветки Burberry, затем в черном платье в белый горошек, а также в джинсовом total look. Кроме того, девочку запечатлели за разными занятиями. Машеньке одинаково легко удается лепить из пластилина, качаться на лошадке или ездить на самокате.

«Сладкая ягодка», «Модная такая девчуля!», «Какая сладуля», «Как она здорово катается на самокате», «Арбузинка», «Ну такая же она лапочка» — написали в комментариях.