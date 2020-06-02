«У Шаляпина слюна потекла»: Харламов вновь развязал войну с Гузеевой

Еще недавно казалось, что страсти, которые бушуют между Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым, улеглись и телезвезды надолго зарыли топор войны. Но не тут-то было, комик в какой-то момент проснулся с особым настроением и вновь поднял на смех проект актрисы.

На сей раз мужу Кристины Асмус показалась смешной программа «Давай поженимся!» с участием пожилых женщин и возрастного жениха. Видимо, артист считает, что в этом возрасте не стоит приходить на телепроекты подобного рода. Чтобы подчеркнуть комичность этого момента, он смонтировал ролик, где вместо жениха появляется герой фильма ужасов, невесты же при этом остаются вполне довольными внешним видом и поведением мужчины.

На момент публикации Лариса Гузеева никак не прокомментировала пост Харламова, который он опубликовал в Instagram. А вот обычные фолловеры обсудили новый выпад юмориста вволю.