«Морозко»: Стас Пьеха прочитал сказку, которую любит с детства
«Сказки на ночь»
«Морозко»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Браво, Лариса!»: Харламов оценил юмор Гузеевой

Телезвезды все чаще обмениваются в Сети любезностями.

«Браво, Лариса!»: Харламов оценил юмор Гузеевой
Гарик Харламов. Фото Global look press.

Похоже, что противостояние между Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым окончательно сошло на нет. Напомним, недавно история девушки, страдающей газами, позволила зарыть им топор войны. Ведущая «Давай поженимся!» посвятила этот сюжет своему оппоненту, а комик любезно поблагодарил ее.

И вот новые комплименты со стороны юмориста. Ларисе Гузеевой в Instagram один из фолловеров задал вопрос: «Как вы относитесь к Гарику из камеди клад?» (Орфография сохранена. — Прим. авт.).

Ведущая уклончиво ответила: «У нас обоих лишний вес». Юмор звезды привел Харламова в неописуемый восторг. В личном блоге он написал: «Браво, Лариса! И «камеди клад» тоже норм».

«Достойный ответ», «Богиня», «Лариса супер», — поддержали мужа Кристины Асмус его подписчики.

Тэги

Гарик ХарламовЛариса ГузееваХарламов и Гузеева
Loading...