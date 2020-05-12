«Браво, Лариса!»: Харламов оценил юмор Гузеевой

Телезвезды все чаще обмениваются в Сети любезностями.

Похоже, что противостояние между Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым окончательно сошло на нет. Напомним, недавно история девушки, страдающей газами, позволила зарыть им топор войны. Ведущая «Давай поженимся!» посвятила этот сюжет своему оппоненту, а комик любезно поблагодарил ее.

И вот новые комплименты со стороны юмориста. Ларисе Гузеевой в Instagram один из фолловеров задал вопрос: «Как вы относитесь к Гарику из камеди клад?» (Орфография сохранена. — Прим. авт.).

Ведущая уклончиво ответила: «У нас обоих лишний вес». Юмор звезды привел Харламова в неописуемый восторг. В личном блоге он написал: «Браво, Лариса! И «камеди клад» тоже норм».