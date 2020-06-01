«Беременность к лицу»: экс-жена режиссера Сарика Андреасяна показала округлившиеся формы

Алена Андреасян, бывшая жена режиссера Сарика Андреасяна, перестала скрывать беременность. В личном блоге девушка выложила фотографию с заметно округлившимися формами.

Подписчики с восторгом восприняли новость о предстоящем пополнении. «Когда беременность к лицу», «Пузик», «Какая милая», «Поздравляем! Рады за вас», — написали фолловеры. В комментариях счастливая молодая женщина заметила, что в этот раз беременность протекает необычно – очень быстро стал заметен выпирающий пуп. В предыдущих случаях (с Сариком у них двое сыновей) такого не было.

Отметим, что повторно замуж девушка вышла совсем недавно – в начале мая. Кто является героем ее нового романа Алена не говорила, однако ранее он попадал в объективы фотокамер, и Teleprogramma.pro обнародовала этот снимок. Приятный молодой мужчина со стильной бородой выглядит счастливым рядом с экс-любимой известного режиссера.

Напомним, с автором современного «Служебного романа» и «Дублера» Алена рассталась в 2018 году после 7 лет брака. О причинах развода пара решила умолчать. Однако девушка признавалась, что очень тяжело переживала разрыв.