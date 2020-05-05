«Мы планировали этот день другим»: экс-жена Сарика Андреасяна сыграла свадьбу

Алена Андреасян, бывшая жена режиссера Сарика Андреасяна, повторно вышла замуж. Девушка не обошлась обычной росписью в ЗАГСе и отпраздновала этот день в белом платье со своими близкими.

«Мы планировали этот день другим. А он вышел таким каким должен быть. Благодарю всех вас за поздравления. И тех, кто в это непростое время рискнул приехать к нам без лишних масок. Крепко», — написала она в личном блоге.

Имя своего избранника Алена по-прежнему не разглашает, однако опубликовала кадры с новоиспеченным мужем. Им оказался молодой улыбчивый мужчина с бородой. На свою свадьбу невеста примерила изысканное длинное платье со шлейфом и открытой спиной. Фату невеста решила не примерять.

Напомним, Сарик Андреасян и Алена развелись в 2018 году, не сообщив общественности о причинах развода. У пары двое сыновей, их брак продолжался семь лет.