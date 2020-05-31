«Не пишите глупости»: жена Эмина отреагировала на слова, что ее дочь осталась с отцом

32-летняя Алена Гаврилова пообщалась с поклонниками на личной страничке в Instagram. Ранее девушка дала понять, что они с Эмином действительно больше не пара. Сам певец не так давно опубликовал в микроблоге пост, заговорив о супружестве. По словам артиста, у них с Аленой не все вышло так, как они рассчитывали с самого начала. При этом эстрадный исполнитель подметил, что искренне благодарен супруге за каждый прожитый вместе день и появление общего ребенка. Эмин и дальше планирует принимать непосредственное участие в воспитании Афины.

Муж Гавриловой подметил, что сейчас перед ними стоит важная задача — вырастить дочь. Несмотря на плотный гастрольный график, Агаларов всегда старался находить время на семью. От бывшей супруги Лейлы Алиевой у певца есть сыновья-близнецы Али и Микаил. Мальчики живут вместе с мамой. Сам Эмин часто наведывается к ним в гости, не обделяя наследников родительским вниманием и любовью.

На днях в микроблоге Алена поделилась свежим снимком с полуторагодовалой Афиной на руках. Звездные родители пока не показывали кроху широкой публике. На всех снимках малышка запечатлена либо со спины, либо в профиль. Примечательно, что жена Агаларова не оставила без внимания один из комментариев поклонницы под ником @marina_y_t.