Лгала о масштабе бизнеса: Forbes обвинил самую молодую миллиардершу мира Кайли Дженнер в подлоге

22-летняя Кайли Дженнер, модель, инфлюенсер и создательница модного косметического бренда, два года подряд возглавляла списки молодых миллиардеров Forbes. Однако накануне издание объявило о том, что, изучив обнародованные финансовые документы одной из компаний, которой Кайли продала 51% своего бренда якобы за 1,2 млрд долларов, пришло к выводу: модель — не миллиардер.

«В мелком шрифте сделки появилась нелестная правда. Документы, опубликованные публично торгуемой Coty за последние шесть месяцев, обнажают один из самых тщательно хранимых секретов семьи: бизнес Кайли значительно меньше и менее прибыльный, чем семья утверждала эти годы, чтобы ввести в заблуждение косметическую промышленность и средства массовой информации, включая Forbes», — пишет издание.

По предположению авторов статьи, бухгалтер семьи Дженнер предоставлял авторитетному бизнес-изданию «вполне вероятно ложную» налоговую документацию, по которой Forbes оценивал состояние Кайли Дженнер и составлял свои рейтинги.

Сама бизнес-вумен тут же отреагировала на данную новость. В своем Twitter модель заявила, что не собирается «париться» по этому поводу: