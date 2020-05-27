«Кто эти люди?»: Ким Кардашян показала фото из своего архива

Ким Кардашян поделилась архивным снимком, на котором она запечатлена вместе с сестрами Кортни, Хлои, Кендалл, Кайли и братом Робом. Кадр был сделан 11 лет назад и за это время знаменитость сильно изменилась.

Многие поклонники не сразу узнали, кто есть кто из звездного семейства. И только рассмотрев повнимательнее, смогли определить, где сама 39-летняя супруга рэпера, а где ее сестры.

Рассказывать, когда именно был сделан архивный кадр, бизнес-леди не стала, но пользователи сошлись в предположениях, что речь идет о выпускном молодого человека.

В отличие от сестер, Роб единственный выглядит официально. А на одной из девушек квадратная академическая шапочка, которую надевают выпускники западных вузов. Молодой человек окончил в Университет Южной Калифорнии в 2009 году, а значит снимку одиннадцать лет, сообщает 5-tv.ru.

«Кто эти люди?» — часто пишут в комментариях.

Кто-то признается, что принял Кендал за Селену Гомес. Многие оставляют комплименты Хлои.

Напомним, Ким Кардашян вместе с родственниками стала знаменита после старта проекта «Семейство Кардашян». Реалити-шоу стартовало в 2007 году и вот уже тринадцать лет не теряет своей популярности.

