Вручение ТЭФИ перенесли на май 2021 года из-за коронавируса

Организаторы премии ТЭФИ приняли решение о переносе мероприятия на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Ранее ожидалось, что событие станет 24-м по счету в текущей истории фестиваля, однако сложная эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы. Таким образом, продлевается и прием заявок на получение наград – отправить документы претенденты смогут до 1 февраля 2021 года.

Объясняя позицию организаторов, председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой пояснил, что не считает вразумительной идеей устраивать праздник в ситуации, когда все вокруг до сих пор снабжены масками и перчатками. Ранее велись разговоры о проведении события в октябре 2020 года.

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Со своей стороны Швыдкой пообещал, что тема коронавируса обязательно будет затронута в церемонии. Как именно это будет реализовано, прояснят немного позже. Не исключено также, что поборются за награды не только традиционные ленты, но и проекты, представленные в интернете, информирует ТАСС.