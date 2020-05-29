Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

Самвел Гаспаров скончался на 82-м году жизни. Сообщается, что сама Наталья Вавилова также лечится от CoViD-19.

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Наталья Вавилова была на двадцать лет моложе своего ныне покойного супруга. По поступившей информации, Самвел Гаспаров скончался из-за коронавируса. Режиссер не дожил до своего дня рождения всего несколько дней. 7 июня супругу актрисы должно было исполнится 82 года. Сообщается, что от CoViD-19 лечится и жена покойного кинодеятеля. У Натальи Дмитриевны также обнаружили коронавирус. Близкие друзья и поклонники желают артистке скорейшего выздоровления. Как пишет «СтарХит», о произошедшей в семье Вавиловой трагедии рассказал редактор Георгий Сааков.

Мужчина не стал скрывать, что его опечалило это скорбное известие. Гаспаров не смог побороть тяжелую болезнь. И это при том, что Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать. Вот только излечиться от коронавируса кинодеятель не смог. Вдова покойного режиссера никаких комментариев пока не давала. Звезда фильма «Москва слезам не верит» и раньше предпочитала оставаться в тени. Вавилова отказывалась от интервью и практически не выходила на связь с журналистами. Наталья Дмитриевна, как и ее ныне покойный муж, подхватила CoViD-19. О том, как сейчас чувствует себя актриса, неизвестно.

В окружении пары говорили о том, что в последние годы муж Вавиловой серьезно болел. Наталья делала все для того, чтобы облегчить состояние мужа. У Самвела Гаспарова были проблемы с желудком, тяжелая форма гастрита. Мужчина всегда был неравнодушен к грузинским блюдам с острыми приправами. На здоровье сказался и солидный возраст кинодеятеля — мужу Натальи Дмитриевны был 81 год.

Напомним, что в фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» Наталья Вавилова сыграла дочь главной героини — Александру. В ленте актриса снималась вместе с Раисой Рязановой, Верой Алентовой, Алексеем Баталовым, Ириной Муравьевой и многими другими.