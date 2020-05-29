Все имеет цену: возлюбленная Илона Маска продает часть своей души

А в придачу к необычной покупке - картину, написанную ею десять лет назад.

Возлюбленная изобретателя Илона Маска решилась на необычный шаг. Певица Граймс, которая совсем недавно подарила инженеру сына, продает часть своей души. Ценник кусается — 10 миллионов долларов.

За эту стоимость покупатель получит официальный документ, где будет сказано, что он владеет частичкой Граймс. Какой именно — решат юристы при составлении договора. Помимо бумаг, у покупателя будет картина, написанная певицей десять лет назад.

Необычный аукцион исполнительница планирует организовать на персональной арт-выставке, которая откроется в Лос-Анджелесе в онлайн-галереях Gallery Platform Los Angeles. Пройдет культурное событие с 28 мая по 3 июня, а с 28 мая по 31 августа — в Maccarone Los Angeles.

Граймс признается, что до увлечения музыкой она всерьез занималась искусством и прежде всего считает себя художником. Одна из картин будет совершенно особенная, работа носит название Selling Out и к ней автор прилагает свою душу.

«Изначально я не хотела, чтобы кто-то купил эту картину, поэтому я сказала, что мы должны просто выставить ее за $10 миллионов, и тогда она, вероятно, не будет продаваться», — признается Граймс.

Чем дольше она думала о продаже, тем интереснее ей казалась идея, что художник с каждым произведением отдает частичку себя. Артистка решила не заниматься благотворительностью и продать нематериальное Я.

«Идея фантастического искусства в форме юридических документов просто кажется мне очень интригующей», — уверена певица.

Тем временем компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, готовится к запуску корабля Crew Dragon. Старт был намечен на 27 мая, но из-за неблагоприятных погодных условий его пришлось отложить. О том, что полет отменен, сообщили буквально за 15 минут до взлета, пишет телеканал «360».