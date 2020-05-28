Адвокат предположил, почему Пелагея будет решать вопрос по дочери через суд

В середине июня певица Пелагея и ее (пока еще) муж Иван Телегин встретятся в Никулинском районном суде Москвы.

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«Видимо, у них имеется спор о детях, поэтому дело и передали на рассмотрение в федеральный суд», — предположил в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro адвокат Тимур Маршани.

Обычно в ходе таких заседаний определяют место жительства ребенка после официального разрыва отношений супругов, определяют, с папой он останется или с мамой. Если будет принято решение о жизни наследника с родительницей, суд составляет график общения с отцом.

Напомним, о том, что супруги решили разойтись, стало известно в декабре 2019 года. Пара не стала сообщать общественности о причинах разрыва. Официально на развод Пелагея подала недавно, выступив в суде истцом. Иван Телегин в настоящий момент живет с новой возлюбленной Марией Гончар, они не скрывают своих отношений, регулярно публикуя совместные фото в социальных сетях.