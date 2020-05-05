«Это новая совсем другая вселенная»: Оксана Самойлова призналась в любви к сыну

Модель Оксана Самойлова в Instagram нежно призналась в любви к своему трехмесячному сыну Давиду. Она опубликовала снимок ребенка.

«Еще совсем недавно я не представляла, что такое и как это любить сына. А это новая совсем другая вселенная. Новый вид любви мне открылся». Оксана Самойлова

Отметим, что несколько дней назад Оксана Самойлова забрала своего супруга рэпера Джигана из одной из столичных клиник, где он проходил лечение от алкогольной зависимости. В тот момент всем показалось, что модель простила музыканта и у них в семье все нормализуется. Впрочем, сейчас выясняется, что это далеко не так. Несколько недель назад она подала на развод и пока заявление забирать не собирается.

Что касается рэпера, то на его страничке с завидной регулярностью стали появляться совместные снимки с детьми от Самойловой. При этом исполнитель заявляет, что будет бороться за свою супругу. Он по-прежнему верит, что между ними возможно примирение.