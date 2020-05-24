Последний пожар: в Санкт-Петербурге погиб солист группы Bad Balance

Роман Алексеев был в квартире вместе со своей матерью.

В минувшую субботу, 23 мая, в Санкт-Петербурге погиб Роман Алексеев, в прошлом солист популярной группы Bad Balance. Несчастье произошло во время пожара в квартире мужчины, вместе с артистом погибла его мать. Алексеев, известный в музыкальных кругах под именем Купер, часто выступал в клубах и оказывал помощь артистам-новичкам.

О смерти певца сообщил его коллега, Влад Валов, более известный под именем ШEFF. Группа Bad Balance была на пике популярности в 90-е годы прошлого века. Как объяснил Валов, его друзья и коллеги все еще надеются, что их товарищ окажется жив и медицинская экспертиза это докажет.

По данным МЧС, в двухкомнатной квартире погибли хозяева квартиры, мать и сын.

Алексеев наиболее известен по клипу «Питер — Я Твой», а также участию в записи альбома «Каменный лес». В колективе Bad Balance он выступал до 2016 года, после чего покинул группу.