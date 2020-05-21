«Лечился сам чем-то»: умер единственный сын Светланы Моргуновой

У телеведущей Светланы Моргуновой на 53-м году жизни скончался единственный сын Максим. Как сообщает КП, после контакта с зараженным CoViD-19 мужчина прошел тест, который дал положительный результат.

«Лечился сам чем-то, ей ничего не говорил…. И вот… Горькое горе, горше и быть не может. Тут не скажешь «держись», как держаться-то — невозможно. Не скажешь «время лечит», не вылечит оно ни хрена. И сил выстоять уже нет, утекли все… Светик, мы с тобой, а память о Максиме с нами…» — написала в своем аккаунте Instagram Екатерина Рождественская, дочь русского поэта.

По ее словам, Максим до последнего в перчатках и маске возил продукты матери и оставлял их у двери. Когда мужчина не вышел на связь, Моргунова забила тревогу – позвонила невестке, которая с дочкой жила на даче. Женщина, приехав домой, обнаружила мужа мертвым.