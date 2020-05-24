«Желаю истинных благ»: Волочкова поздравила мусульман c завершением священного месяца Рамадана

В своем Instagram Анастасия Волочкова поздравила мусульман с религиозным праздником, который завершает священный месяц Рамадан, связанный с идеями духовного совершенствования, мира и добра. 24 мая все мусульмане отмечают Ураза-байрам. Популярная балерина выразила свое восхищение тем, кто держал большой пост и пожелала всех благ.

«В независимости от вероисповедания, мы все прежде всего должны оставаться людьми во всем и уметь искренне радоваться друг за друга. С праздником, дорогие», — написала Анастасия.

Балерина отметила, что среди ее друзей много мусульман. Она искренне поздравила каждого из них и пожелала всех благ.

Отметим, что Россия — многоконфессиональная страна с широкими взглядами и толерантным отношениям к разным народам, которые живут на ее территории испокон веков.

Редакция Teleprogramma.pro поздравляет всех исповедующих ислам с большим праздником, который завершает священный месяц Рамадан. Мы с большим почтением относимся к историческим, культурным и религиозным традициям и желаем мусульманской общине всех благ и здоровья.