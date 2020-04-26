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Звездный гость

Анастасия Волочкова подала в суд на Дану Борисову

Известная телеведущая оскорбила балерину.

Анастасия Волочкова подала в суд на Дану Борисову
Анастасия Волочкова и Дана Борисова. Фото: https://www.instagram.com/danaborisova_official/https://www.instagram.com/volochkova_art/

Скандальная Дана Борисова сообщила журналу Teleprogramma.pro, что на нее подала в суд Анастасия Волочкова. Телеведущая утверждает, что 6 апреля 2019 года балерина подала на нее в Савеловский суд Москвы иск о защите чести и достоинства. 15 апреля, по словам Даны, прошло уже второе заседание без ее участия, так как Волочкова указала в документах адрес, по которому Борисова не проживает. Балерина обвиняет телеведущую в оскорблении ее личности.

«Конечно, у нее есть вредные привычки, а разве это не заметно? Лицо потекло. О какой чести и о каком достоинстве идет речь?», — высказалась Дана.

Дана Борисова.
Дана Борисова. Фото: https://www.instagram.com/danaborisova_official/

Борисова предоставила подтверждение своим словам. Дана отправила в редакцию скрин уведомления о явке в суд.

Иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации.
Иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации. Фото: предоставлено редакции Даной Борисовой.

Также Дана утверждает, что по информации, предоставленной ее адвокату в Савеловском суде, Анастасия Волочкова неверно составила заявление и еще не уплатила пошлину истца в размере шестисот рублей.

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