Анастасия Волочкова подала в суд на Дану Борисову

Скандальная Дана Борисова сообщила журналу Teleprogramma.pro, что на нее подала в суд Анастасия Волочкова. Телеведущая утверждает, что 6 апреля 2019 года балерина подала на нее в Савеловский суд Москвы иск о защите чести и достоинства. 15 апреля, по словам Даны, прошло уже второе заседание без ее участия, так как Волочкова указала в документах адрес, по которому Борисова не проживает. Балерина обвиняет телеведущую в оскорблении ее личности.

«Конечно, у нее есть вредные привычки, а разве это не заметно? Лицо потекло. О какой чести и о каком достоинстве идет речь?», — высказалась Дана.

Борисова предоставила подтверждение своим словам. Дана отправила в редакцию скрин уведомления о явке в суд.

Также Дана утверждает, что по информации, предоставленной ее адвокату в Савеловском суде, Анастасия Волочкова неверно составила заявление и еще не уплатила пошлину истца в размере шестисот рублей.