«Мы перешли определенную черту»: Криворотов на последнем свидании поцеловал Лизу Адаменко

Герой шоу «Холостяк» признался, что ему предстоит непростой выбор. Ведь на проекте остались только две девушки.

В новом выпуске программы «Холостяк» доктору Антону Криворотову предстоит сделать решающий выбор: с кем из двух финалисток он попытается построить отношения вне съемочной площадки. В финале за сердце и благосклонность главного героя поборются — Лиза Адаменко и кубинка Барбара Пино. По словам Антона, ему было непросто принять это решение. Еще на последнем свидании с Елизаветой, молодой человек признался, что его обуревали сомнения. Криворотов долгое время не решался поцеловать свою фаворитку, помня и о второй девушке, которая также симпатизирует ему как человек.

«Сегодня будет поставлена финальная точка всей этой истории… Не знаю, чтобы я делала и какой бы я была без этого проекта! Антон очень изменился. Он стал искренним, очень чутким», — отметила Адаменко.

Криворотов не стал скрывать, что считает Елизавету очень чувственной и красивой девушкой. Уже после свидания с фавориткой шоу мужчина признался, что ему было трудно контролировать свои чувства, когда дело дошло до поцелуев.

«Вы просто себе не представляете, какое притяжение между нами», — добавила Лиза, вторя словам главного героя проекта.

Антон подметил, что ему не удалось справиться с собой и он все-таки поцеловал Адаменко. Но тут же заговорил с ней о своих сомнениях и переживаниях, чем немало расстроил девушку. По словам Елизаветы, она меньше всего хотела бы выслушивать жалобы о том, с какими муками выбора столкнулся ее любимый мужчина. Девушка наотрез отказалась говорить о Барбаре, заверив, что не хочет делить с ней Антона на собственном свидании.