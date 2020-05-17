«С одного пирога понятно — готовить не умеет»: Ковалева не впечатлила маму Криворотова

В новом выпуске программы «Холостяк» Андрей Криворотов познакомил своих фавориток с родителями. Первой с близкими молодого человека поужинала Анастасия Ковалева. Практически на первых минутах общения, мама главного героя проекта дала понять, что в качестве потенциальное невестки Настю она не рассматривает. Особенно Наталью Леонидовну разочаровал тот факт, что у девушки за плечами только неоконченное образование. Да и, по словам самой Ковалевой, с созданием семьи она не спешит. Фаворитка Антона уточнила, что ей всего 24 года. И как модели, ей приходится быть в постоянных разъездах. Поэтому и говорить о детях, как читает Анастасия, еще слишком рано. О декрете манекенщица из Воронежа готова подумать только после 30-ти.

Представляя Насте свою маму, Криворотов уточнил, что Наталья Леонидовна стала для мужа надежным тылом. К слову, родительница Антона не стала скрывать: ей не понравилась та манера общения, которую для себя выбрала Ковалева. Ведь девушка чуть ли не с порога назвала ее сына «разгильдяем».

Оставив мужчин в гостиной, мама Антона повела Настю на кухню. Судя по всему, женщина решила устроить модели импровизированную проверку. Так, Наталья Леонидовна предложила подруге своего наследника приготовить шарлотку. Но и здесь Ковалева допустила досадный промах, забыв положить в пирог начинку.

«Начинается проверка невестки!! Признаться, в выпечке я не сильна», — призналась Анастасия, дав понять, что вполне может представить маму Антона в качестве своей свекрови. «Мне кажется она меня побаивается… С одного пирога понятно — готовить она не умеет», — резюмировала Наталья Криворотова.

Позже, высказывая свое мнение о возможной невестке, мама Антона уточнила, что не почувствовала в этой девушке искреннее желание быть рядом с ее сыном. У Натальи Леонидовны сложилось впечатление, что Анастасия просто хочет дойти до финала и стать победительницей шоу. Однако в ее плане, как думает женщина, нет таких пунктов, как выйти замуж, родить детей, стать хранительницей домашнего очага.