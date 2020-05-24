«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «От братьев Запашных отвернулась родня»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Очень тяжело болел»: Надежда Бабкина призналась, что ее сын тоже заразился коронавирусом

Данила выписался из клиники практически одновременно с ней.

«Очень тяжело болел»: Надежда Бабкина призналась, что ее сын тоже заразился коронавирусом
Надежда Бабкина. Фото https://www.instagram.com/ngbabkina/

Надежда Бабкина в программе «Сегодня вечером» рассказала о течении своей болезни, которая продолжалась практически месяц. Во время эфира стало известно, что ее сын Данила тоже перенес недуг.

Напомним, народная артистка перенесла тяжелую форму пневмонии с подтвержденным CoViD-19. Врачи были вынуждены ввести звезду в состояние искусственной комы и подключить аппарат ИВЛ. Певица успела сообщить им о том, что у нее вызывает аллергию, но не смогла предупредить о своих больных венах. «Их нет, по сути», — сказала она. Из-за этого у медиков возникли трудности при оказании помощи. Теперь у нее синяки по всему телу, которые приходится скрывать от взглядов людей.

О том, что ее наследник тоже подцепил вирус и лег в клинику, она узнала только когда вышла из медикаментозного сна.

«Его забрали в Лапино. Очень тяжело болел. Лежал три недели», — рассказала в эфире первого Бабкина.

Тем не менее, молодой организм мужчины позволил перенести болезнь проще – Данила обошелся без вентиляции легких и введения в состояние комы. Жена и дети сына народной артистки тоже чудом избежали заражения.

Тэги

«Сегодня вечером»жертвы коронавирусаКоронавирусНадежда БабкинаНадежда Бабкина последние новости
Loading...