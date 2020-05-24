Бабкина раскрыла подноготную истории с жареной картошкой и выхода из комы

Эпизод был в действительности, но выглядел немного иначе, чем рассказывали.

После выхода Надежды Бабкиной из комы в народе ходила легенда – дескать певица чуть ли не сразу же попросила жареной картошки. Потом стали говорить, что ничего этого не было. Но оказалось, что случай реальный, однако выглядел он немного иначе.

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Как все произошло на самом деле, народная артистка поведала в программе «Сегодня вечером» на Первом канале. По словам звезды, после выхода из медикаментозного сна она долго не могла ничего есть. И как ее не пытались заставить – бесполезно, кусок в горло не шел. Однако медицинский сотрудник нашел к ней подход. После тщетных попыток накормить звезду, он спросил ее: «А картошку жареную будешь»? «Картошку буду!» — с готовностью ответила она.

Почему она так сказала, сама «казачка Надя» теперь объяснить до конца не может. По ее словам, мозги в то время работали очень плохо – она с трудом ориентировалась в действительности и испытывала проблемы с памятью.

Напомним, Бабкина пережила тяжелое двустороннее воспаление легких с подтвержденным коронавирусом. Врачи приняли решение ввести ее в состояние искусственной комы. После месяца лечения в клинике артистку выписали, и она уже приступила к работе.