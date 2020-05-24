Фильму «Сияние» Стенли Кубрика исполнилось 40 лет

Четыре десятилетия прошло с появлени на экранах легендарного ужаса.

С появления на экраны легендарного «Сияния» прошло 40 лет. По мнению кинокритиков фильм является один из лучших в жанре ужасы. Стэнли Кубрик снял его 1980 году. Фильм стал настоящей сенсацией в мире кино. История про самоизолировавшуюся семью, котороя понемногу сходит с ума, произвела на публику сильное впечатление.

Кстати говоря, поклонники Кубрика отмечают, что в 2020 году фильм имеет как никогда налет актуальности. Сам же режиссер в одном из интервью отметил, что картина получилась жизненная.

«На мой взгляд, истории о привидениях — очень жизнеутверждающие, поскольку они доказывают, что после смерти мы не исчезаем», — усмехнулся однажды Стэнли.

Напомним, что литературный материал для будущего фильма предоставил Кубрику король ужасов Стивен Кинг. Но сам Стивен был крайне недоволен снятой Стэнли картиной, несмотря на ее невероятный успех в прокате.

Сборы фильма составили сорок четыре миллиона долларов при бюджете в девятнадцать миллионов. Это была самая прибыльная картина Кинга в течении десяти лет. Главную роль в картине сыграл Джек Николсон, за что высоко был оценен кинокритиками. На протяжении сорока лет «Сияние» занимает первый строчки различных списков самого страшного кино.