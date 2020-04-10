В Сети появился первый трейлер документального фильма о Стэнли Кубрике

В пятницу, 10 апреля, в Сети появился первый трейлер долгожданного документального фильма о режиссере Стэнли Кубрике. Картина будет называться Kubrick By Kubrick и подробно расскажет о биографии и жизни мировой звезды.

Зрители должны были познакомиться с этим проектом на фестивале Tribeca, но из-за эпидемии коронавируса мероприятие пришлось отменить.

Как сообщает издание Deadline, основной частью картины стали несколько интервью, записанных в далеком 2001 году. Тогда известный кинокритик Мишель Циментом сумел пообщаться с Кубриком. Это было довольно удивительно, ведь создатель «Заводного апельсина» и «Космической одиссеи» не особенно любил представителей прессы и обычно отказывался от долгих бесед.

Точная дата выхода фильма Kubrick By Kubrick пока неизвестна.