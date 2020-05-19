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Прогулка на самокатах: Гагарина провела уикенд с Мией на фоне слухов о разладе с Исхаковым

Поп-исполнительница сконцентрировалась на детях.

Прогулка на самокатах: Гагарина провела уикенд с Мией на фоне слухов о разладе с Исхаковым
Полина Гагарина (Фото: Globallookpress.com)

Ранее певица призналась, что гордится старшим наследником — 12-летним сыном Андреем. Так, Полина Гагарина уточнила, что ее мальчик окончил школу на все пятерки. Ко всему прочему, он делает успехи и в музыкальном классе. Выпускница «Фабрики звезд» подметила, что ее ребенок стал очень самостоятельным. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro певица рассказала о том, что из-за мутации голоса она не пустила бы Андрея на вокальный проект Первого канала.

Напомним, что Полина Гагарина пока никак не прокомментировала информацию о том, что она намерена развестись с нынешним мужем. Как говорит светская львица Алена Кравец, певица уже как два месяца живет отдельно от возлюбленного. В браке с фотографом Дмитрием Исхаковым поп-исполнительница родила дочку Мию.

Певица Полина Гагарина с дочкой Мией
Дочь Полины Гагариной Мия позировала в блестящей серебристой дутой куртке и оливковом костюме. Фото: Instagram.com/gagara1987

На фоне слухов о разладе с мужем Полина Гагарина стала публиковать в Instagram совместные снимки с детьми: 12-летним сыном и маленькой дочкой. Так, артистка провела уикенд в компании трехлетней Мии. Вместе с наследницей избранница Дмитрия Исхакова отправилась на прогулку на самокатах по поселку.

Певица Полина Гагарина с дочкой Мией
Полина Гагарина вместе с дочкой покаталась на самокатах. Фото: Instagram.com/gagara1987

По словам Полины, их с супругом дочка уже проявляет характер. Мия знает, как настоять на своем и держит в маленьком кулачке всю семью. Кроме того, певица заверила, что ее наследница растет очень самостоятельной.

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