Пути назад нет: ход делу по разводу Самойловой и Джигана дадут в июне

Бизнесвумен не намерена возвращаться к отцу своих четверых детей.

История любви рэпера Джигана и Оксаны Самойловой напоминала сказку: дружная семья, счастливый брак, рождение детей. Но идиллия продлилась недолго. А союз пары лопнул как мыльный пузырь после того, как бизнесвумен объявила о намерении разойтись с музыкантом.

Поклонники артиста до последнего верил в то, что он сумеет вымолить прощение у любимой женщины. Однако возвращаться к мужу Самойлова не намерена.

Примечательно, что Джиган то и дело публикует в микроблоге архивные фото с возлюбленной, напоминая ей о тех чувствах, которые они некогда испытывали друг другу. Вот только Оксана остается холодна ко всем проявлениям нежности со стороны рэпера.

«Я не отпущу тебя никогда», — вот что заявил Джиган, узнав о желании Оксаны получить развод.

Сейчас девушку интересуют только ее дети. Модель намерена сделать все для того, чтобы они жили счастливо и как можно дольше оставались в неведении всех взрослых проблем.

По словам Оксаны, все десять лет семейной жизни с Джиганом оказались сплошным обманом. Самойлова верила супругу, когда тот убеждал ее в своей любви.

Как пишет «СтарХит», уже в июне будет дан ход делу по разводу пары. Напомним, что от рэпера модель родила четверых детей: Ариелу, Лею, Майю и долгожданного сына Давида.